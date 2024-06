Numa publicação na página da ULS Médio Tejo na rede social Instagram lê-se que “a Urgência de Ginecologia-Obstetrícia e Bloco de Partos do Hospital de Abrantes” vão “ter constrangimentos”, das 00:00 de 06 de junho às 09:00 de dia 10, “estando assim ambos os serviços encerrados neste período”.

“As grávidas da área de influência da ULS Médio Tejo que entrem em trabalho de parto deverão ligar para a linha SNS Grávida (808 24 24 24) para saber qual o Serviço de Urgência da região para o qual se devem dirigir”, aconselha-se na publicação, acrescentando que “em caso de emergência deverão ligar 112”.

A ULS Médio Tejo passou a agregar em 01 de janeiro o Centro Hospitalar do Médio Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Médio Tejo, assegurando a prestação dos cuidados de saúde nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém) e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco).

Com população residente na área geográfica de abrangência de cerca 170 mil pessoas, a ULS tem 2.780 profissionais e dispõe de três unidades hospitalares (localizadas em Abrantes, Tomar e Torres Novas) e dos serviços de cuidados de saúde primários até aqui assegurados pelo ACES Médio Tejo e pelo Centro de Saúde de Vila de Rei.