De acordo com as novas regras que entraram em vigor esta sexta-feira no Japão, os ciclistas arriscam até seis meses de prisão ou uma multa de 100.000 ienes (603,30 euros) se usarem o telemóvel enquanto andam de bicicleta, avança a BBC.

Segundo os meios de comunicação locais, a pandemia da covid-19 fez várias pessoas trocarem os transportes públicos pela bicicleta. Desde 2021, os acidentes a envolver bicicletas aumentaram no país, o que motivou as autoridades a regulamentar os ciclistas, de forma a proteger a segurança de passageiros e pedestres.

Além do uso do telemóvel, andar de bicicleta sob a influência de álcool pode dar uma multa de 500.000 ienes (3.016,50 euros) ou até três anos de prisão.

Por outro lado, os ciclistas que causarem acidentes podem ser multados em até 300.000 ienes (1.809,90 euros) ou ser presos até um ano.

Já no ano passado, as autoridades tornaram obrigatório o uso de capacete pelos ciclistas. Em maio deste ano, o Parlamento japonês aprovou um projeto de lei que permitia que a polícia multasse ciclistas por violações de trânsito.

As autoridades de Osaka confirmaram que, horas depois das novas leis entrarem em vigor, registaram cinco violações das mesmas, incluindo dois homens que foram apanhados a andar de bicicleta alcoolizados. Um deles chegou até a colidir com outro ciclista.

No ano passado, no Japão foram registados mais de 72.000 acidentes de bicicleta, o que correspondia a mais de 20% dos acidentes de trânsito no país, referiram os meios de comunicação locais.

Já este ano, nos primeiros seis meses, houve registo para uma morte e 17 feridos graves em acidentes que envolveram ciclistas que estavam a usar o telemóvel.

De acordo com a polícia japonesa, entre 2018 e 2022, 454 acidentes com bicicletas foram causados por pessoas que estavam a usar o telemóvel, o que representava um aumento de 50% em relação aos cinco anos anteriores.