Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a propósito de um comunicado hoje emitido sobre o assunto, a Unidade Local de Saúde do Alto Minho(ULSAM) explicou que “os utentes continuam a ser atendidos na extensão de saúde de Afife às segundas e quintas-feiras das 09:00 às 12:00 e às quartas-feiras das 13:00 às 16:00”.

“Na ausência do clínico que dá consultas em Afife, o profissional é substituído por outro da USF do Vale do Âncora, mantendo-se o atendimento às populações”, esclarece a ULSAM.

No comunicado, a ULSAM sublinha que a mudança visa “melhorar as condições de acesso” dos utentes inscritos na extensão de saúde de Afife, que faz parte da Unidade de Cuidados de Saúde Primários (UCSP) de Viana do Castelo , “a um médico de família da USF localizada na freguesia de Vila Praia de Âncora, em Caminha, ao garantir a “intersubstituição de clínicos”.

“Esta alteração implica que num potencial cenário de ausência do médico que presta cuidados de saúde na extensão – por baixa médica, por exemplo – as consultas à população sejam asseguradas por outro clínico”, refere a nota.

Para o presidente do conselho de administração da ULSAM, João Porfírio Oliveira, citado na nota, “a alteração no modelo assistencial é da maior importância, porque reduz os transtornos das populações no caso de ausência do seu médico de família”.

“A intersubstituição permite que ninguém deixe de ser atendido por causa da ausência do médico”, reforça João Porfírio Oliveira.

A “extensão de saúde de Afife funcionará às segundas e quintas-feiras das 09:00 às 12:00 e às quartas-feiras das 13:00 às 16:00”.

“A expectativa é que o horário desta unidade de saúde possa ser reforçado em breve, aumentando o número de atendimentos clínicos semanais”, adianta a nota.

Já a sede da USF Vale do Âncora, em Vila Praia de Âncora, mantém o atendimento de segunda a sexta-feira, das 08 às 20:00.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.