Em declarações durante o congresso da Ordem dos Médicos, em Coimbra, Henrique Gouveia e Melo adiantou que, ao que tudo indica, a Direção-Geral da Saúde pretende alargar a administração da vacina da Janssen [do grupo Johnson & Jonhson] a todas as faixas etárias do sexo masculino.

"Se tudo correr bem, se as vacinas previstas no plano chegarem a território nacional e com as boas notícias que vêm da DGS de abrir a vacina da Janssen [do grupo Johnson & Jonhson] a todas as faixas etárias do sexo masculino, o que nos permite aproveitar muitas mais vacinas, vai fazer com que o ritmo de vacinação se mantenha ou possa até ser acelerado", disse Gouveia e Melo.

Esta vacina, de dose única, era apenas recomendada para maiores de 50 anos, mas "os novos dados mostram que o risco, que é muito baixo, de 1 em 1 milhão, estava mais concentrado no sexo feminino, abaixo dos 50 anos. O que se vai fazer é tirar a limitação ao sexo masculino", explicou Gouveia e Melo.

Questionado pela agência Lusa, Henrique Gouveia e Melo referiu que as decisões deverão estar operacionalizadas dentro de "uma semana e meia", pelo que vão a tempo, por ainda estar a decorrer a vacinação da população acima dos 50 anos e que não é afetada por essa limitação.

Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, já tinha assumido que a limitação da administração da vacina da Janssen contra a covid-19 apenas a pessoas com mais de 50 anos de idade podia "não ser definitiva”.

Durante a sua intervenção no Congresso da Ordem dos Médicos, em Coimbra, Henrique Gouveia e Melo reforçou que em junho o país deverá vacinar em média, todos os dias, cerca de 100 mil pessoas. "Se tudo correr bem, no início de agosto teremos 70% da população vacinada. No fim de agosto estaremos a vacinar pessoas de 20 anos e o processo estará praticamente na sua fase final", acrescentou.

O plano de vacinação português inclui as quatro vacinas que já têm a autorização do regulador europeu (EMA): a Comirnaty da farmacêutica Pfizer, a Moderna, a Janssen do grupo Johnson & Johnson e a Vaxzevria, anteriormente designada de AstraZeneca.

As vacinas da Pfizer, Moderna e AstraZeneca obrigam à toma de duas doses, enquanto a da Janssen, a mais recente a chegar a Portugal, é administrada numa única dose.

Todas as vacinas contra a covid-19 são disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Saúde. A vacinação contra a covid-19 é voluntária.

