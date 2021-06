Deparando-se alegadamente com a existência de vacinas contra a covid-19 excedentárias no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, a Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI – Porto Oriental, pediu a colaboração da junta de freguesia de Campanhã para divulgar uma ação de vacinação "porta aberta": ou seja, quem passasse pelo centro no futuro Parque de Saúde do Cerco, na rua Dr. José Marques, teve direito a vacinas, mesmo os jovens.

A situação levou a que o coordenador do grupo de trabalho da vacinação, Gouveia e Melo, viesse a público comentar que se tratou de um "ato de indisciplina" e que ia apresentar queixa à Polícia Judiciária — sendo que as autoridades de saúde do Norte também abriram um inquérito à situação.

Ao final desta sexta-feira, o Ministério da Saúde enviou um comunicado às redações a dar conta do pedido de cessação de funções da Diretora Executiva do ACES - Porto Oriental.

"Na sequência das notícias referentes a vacinação indevida de jovens no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, o Ministério da Saúde informa que tomou conhecimento, através da Administração Regional de Saúde do Norte, I.P., da deliberação de instauração de um processo de inquérito, com vista ao cabal esclarecimento do sucedido, e do pedido de cessação de funções, entretanto apresentado ao Conselho Diretivo daquela ARS, pela Senhora Diretora Executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto VI – Porto Oriental", pode ler-se na nota do ministério que tutela a área da saúde.

Depois de Gouveia e Melo ter anunciado hoje que o grupo de trabalho que coordena a vacinação em Portugal fez queixa à Polícia Judiciária da alegada vacinação indevida de jovens no Porto, o Ministério Público informou que há 216 inquéritos crime de situações relacionadas em todo o país.