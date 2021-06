Deparando-se alegadamente com a existência de vacinas contra a covid-19 execdentárias no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto, a diretora do Agrupamento de Centros de Saúde Porto Oriental (ACES Porto Oriental) pediu a colaboração da junta de freguesia de Campanhã para divulgar uma ação de vacinação "porta aberta": ou seja, quem passasse pelo centro no futuro Parque de Saúde do Cerco, na rua Dr. José Marques, teve direito a vacinas, mesmo os jovens.

Para o coordenador do grupo de trabalho da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, trata-se de "uma desobediência clara ao plano de vacinação". Numa visita ao Porto Santo, na Madeira, Gouveia e Melo diz mesmo que "para todos os efeitos, é um ato de indisciplina" e afirma já ter pedido à ARS do Norte que sejam apuradas a devidas consequências.

"Alguém com responsabilidade resolve, fora do plano, inovar e vacinar pessoas que não estão neste momento elegíveis para vacinação", explicou, depois de dizer que é a primeira vez que um caso do género acontece.

"Não posso demitir as pessoas, pedi foi à estrutura para tirar as consequências rapidamente e as consequências que têm de ser tiradas", acrescentou o vice-almirante. "Não pode haver indisciplina no plano".

Entretanto, o caso já foi participado às autoridades: "mal tivemos o mínimo de dados, fizemos uma participação ao nosso contacto na Polícia Judiciária e uma participação à inspeção-geral da área da saúde para fazer uma investigação", acrescentou.

Na página da junta de freguesia de Campanhã, foi anunciada uma ação de "vacinação aberta", entre as 17:30 e as 19 horas de quarta e quinta-feira, respetivamente véspera e dia de São João. A junta anunciava a iniciativa "porta aberta" no Centro de Vacinação do cerco precisamente como uma maneira de celebrar o São João.

Imagem do site da junta de freguesia de Campanhã.

Ernesto Santos, presidente da junta de freguesia de Campanhã, esclarece ao SAPO24 que a diretora do ACES Porto Oriental pediu apenas uma "colaboração na divulgação". À parte isso, "a junta não tem responsabilidade nenhuma", ainda que o autarca socialista olhe para a vacinação dos jovens com olhos positivos: afinal, "é hoje nas camadas mais jovens que as coisas começam a piorar".

A Administração Regional de Saúde do Norte confirma apenas que "foi instaurado um processo de inquérito com o objetivo de se apurar o que terá acontecido" no Porto. Ao SAPO24, fonte da estrutura explica que o processo "irá percorrer os seus trâmites pelo que vamos aguardar a sua conclusão."

O caso ganhou maior dimensão depois de a apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes e a filha, de 18 anos, terem anunciado nas redes sociais que também elas tinham sido vacinadas contra a covid-19. A apresentadora explicou no Instagram que esteve "horas à espera da oportunidade".

Atualmente, o autoagendamento para a toma das contra a covid-19 está aberto apenas a maiores de 35 anos.