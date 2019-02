A lista é divulgada pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, que seleciona e publica anualmente na sua revista o 'top 10' das inovações tecnológicas, mas que, para 2019, convidou o cofundador da multinacional de 'software' informático a fazer as escolhas.

O multimilionário e filantropo norte-americano elegeu também a destreza robótica, a energia produzida por fusão e fissão nuclear, os testes sanguíneos de diagnóstico de bebés prematuros, as cápsulas ingeríveis que captam imagens do intestino, as máquinas que 'capturam' dióxido de carbono, as sanitas que tratam 'in situ' os dejetos e os programas de inteligência artificial de conversação.

São dez invenções que vão dar que falar em 2019 e mudar o mundo para melhor, segundo o magnata. O assunto é capa da edição de março/abril da revista do MIT, que descreve as inovações na sua edição digital.

O robô "Dactyl", criado nos Estados Unidos, 'aprendeu' a virar entre os dedos um brinquedo em forma de cubo, uma destreza que pode vir a ser aperfeiçoada para a execução de tarefas em casa ou numa fábrica.

Ao contrário da quimioterapia, que ataca as células saudáveis, as vacinas personalizadas contra o cancro, que estão a ser testadas em doentes, podem levar as defesas naturais do corpo a destruírem apenas os tumores ao identificá-los pelos seus erros genéticos únicos.