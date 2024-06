"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que devido ao concerto 'Morangos com Açúcar – A Reunião' no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, no dia 8 de junho, vai levar a cabo uma operação de segurança, através da Divisão Policial de Oeiras, visando contribuir para as necessárias condições de segurança para a realização do evento", é referido em comunicado enviado às redações.

Segundo a PSP, "tendo em conta a dimensão do evento e público esperado, cerca de 45.000 pessoas", vai ser implementado "um dispositivo de segurança centrado na prevenção e proatividade, recorrendo às suas várias valências".

As autoridades deixam ainda o alerta: "não é permitido o acampamento na via pública" e, "nas imediações do recinto, serão implementados os necessários condicionamentos de trânsito por forma a salvaguardar a segurança dos utentes da via".

Os condicionamentos de trânsito previstos são os seguintes:

Corte em ambos os sentidos da CRIL/IC17 entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Av. Brasília, no dia 8 de junho das 22h00 às 02h30 do dia 9 de junho;

Corte da Av. Marginal entre o cruzamento da Lusalite e o cruzamento de Algés, entre as 22h00 do dia 8 de junho e as 02h00 do dia 9 de junho;

Haverá fortes constrangimentos na circulação rodoviária na Av. Brasília, Av. Marginal entre Algés e Alto da Boa Viagem, viaduto CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I;

Como alternativa, deverá ser privilegiada a circulação pela A5, N117/Belém e N6-3 Alto da Boa Viagem.

A PSP deixa ainda alguns conselhos para quem vai ao concerto: