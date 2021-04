1. O que se sabe esta sexta-feira?

Resposta curta: Quem vai a julgamento no âmbito do caso Operação Marquês e por que crimes fica pronunciado.

Resposta longa: Seis anos após ter sido detido, José Sócrates pode tornar-se esta sexta-feira no primeiro ex-chefe de Governo português a ser julgado por corrupção e outros crimes. O juiz Ivo Rosa marcou para 9 de abril a leitura da decisão instrutória, onde se ficará a saber quem vai a julgamento no âmbito do caso Operação Marquês e por que crimes fica pronunciado.

De acordo com o jornal 'Público', a leitura, que se prevê demorar mais de uma hora, terá lugar na sala do piso zero do Edifício A, no Campus da Justiça, em Lisboa, pelas 14h30, e será transmitida em direto pelos canais de televisão.

No final da leitura, essa decisão, devido à sua dimensão, será disponibilizada, por via digital, aos advogados e jornalistas.

2. Sócrates é o único arguido?

Resposta curta: Não, o processo tem 28 arguidos (19 pessoas e nove empresas).

Um por um: O ex-primeiro-ministro é o principal de um conjunto de 28 arguidos, são eles:

José Sócrates (ex-primeiro-ministro): corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada – 31 crimes;

Carlos Santos Silva (empresário): corrupção passiva de titular de cargo político, corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento, fraude fiscal e fraude fiscal qualificada – 33 crimes;

Joaquim Barroca (ex-administrador do Grupo Lena): corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada – 14 crimes;

Ricardo Salgado (ex-presidente do BES): corrupção ativa de titular de cargo político, corrupção ativa, branqueamento de capitais, abuso de confiança, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada – 21 crimes;

Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT): corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada – cinco crimes;

Henrique Granadeiro (ex-gestor da PT): corrupção passiva, branqueamento de capitais, peculato, abuso de confiança e fraude fiscal qualificada - oito crimes;

Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD): corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada - cinco crimes;

Helder Bataglia (empresário): branqueamento de capitais, falsificação de documento, abuso de confiança e fiscal qualificada – 10 crimes;

Rui Horta e Costa (ex-administrador de Vale do Lobo): corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada – quatro crimes;

Bárbara Vara (filha de Armando Vara): branqueamento de capitais – dois crimes;

José Diogo Gaspar Ferreira (ex-diretor executivo do empreendimento Vale de Lobo): corrupção ativa de titular de cargo político, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada – seis crimes

José Paulo Pinto de Sousa (primo de José Sócrates): branqueamento de capitais – dois crimes;

Gonçalo Trindade Ferreira (advogado): branqueamento de capitais e falsificação de documento – quatro crimes;

Inês Pontes do Rosário (mulher de Carlos Santos Silva): branqueamento de capitais;

João Perna (ex-motorista de Sócrates): branqueamento de capitais e detenção de arma proibida;

Sofia Fava (ex-mulher de Sócrates): branqueamento de capitais e falsificação de documento;

Luis Ferreira Marques (funcionário da Infraestruturas de Portugal): corrupção passiva e branqueamento de capitais;

José Ribeiro dos Santos (funcionário da Infraestruturas de Portugal): corrupção ativa e branqueamento de capitais;

Rui Mão de Ferro (sócio administrador e gerente de diversas empresas): branqueamento de capitais e falsificação de documento – quatro crimes;

Lena Engenharia e Construções, SA: corrupção ativa, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada – sete crimes;

Lena Engenharia e Construção SGPS: corrupção ativa e branqueamento de capitais - três crimes

Lena SGPS: prática de crimes de corrupção ativa e branqueamento de capitais – três crimes;

XLM-Sociedade de Estudos e Projetos Lda: branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada – cinco crimes;

RMF-Consulting, Gestão e Consultoria Estratégica Lda: branqueamento de capitais;

XMI – Management & Investmenst SA: corrupção ativa e branqueamento de capitais;

Oceano Clube – Empreendimentos Turísticos do Algarve SA: fraude fiscal qualificada – três crimes.

Vale do Lobo Resort Turístico de Luxo SA: fraude fiscal qualificada – três crimes;

Pepelan – Consultoria e Gestão SA: fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais – dois crimes;

3. O que está em causa?

Resposta curta: Às 19 pessoas/arguidas foram imputados 159 crimes, de um total de 189, nomeadamente, corrupção passiva e ativa, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada, falsificação de documento, abuso de confiança e peculato e posse de arma proibida. As empresas estão acusadas de corrupção ativa, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada.

Ao detalhe: No processo estão em causa 189 crimes económico-financeiros, sustentando a acusação que José Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no GES e na PT, bem como para garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios, nomeadamente fora do país, do Grupo Lena.

O Ministério Público argumenta, por exemplo, que o ex-governante recebeu 21 milhões de euros do grupo GES/Ricardo Salgado e mais 2,5 milhões do seu amigo de longa data e arguido, o empresário Carlos Santos Silva, e três milhões dos negócios do grupo Lena em Angola, entre outras verbas, que perfazem 34,1 milhões de euros.

As datas-chave da Operação Marquês A investigação começou em julho de 2013 e reuniu extensa prova documental e digital, da qual fazem parte mais de três mil documentos em suporte de papel e 13.500 milhões de ficheiros informáticos. José Sócrates é detido no aeroporto de Lisboa a 21 de novembro de 2014 quando chega de um voo proveniente de Paris. Só viria a ser libertado 11 meses depois, a 16 de outubro de 2015. A 27 de outubro de 2017 o Ministério Público acusa José Sócrates de 31 crimes (corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada). Uma nota da Procuradoria dá conta ainda acusação de outros 27 arguidos num total de 189 crimes. Quase ano depois, a 28 de setembro de 2018, o juiz Ivo Rosa é escolhido por sorteio eletrónico para dirigir a fase de instrução. A fase de instrução, que termina na sexta-feira, foi pedida por 19 dos arguidos e começou em 28 de janeiro de 2019. Um ano e três meses depois, em março de 2020, teve início o debate instrutório, que terminou em 3 de julho. A 23 de março de 2021 é conhecida a data da decisão instrutória: 9 de abril.

A acusação alega ainda que Carlos Santos Silva funcionou como "testa de ferro" na movimentação e entrega de dinheiro de proveniência ilícita a Sócrates, tendo a defesa do ex-líder do PS admitido que algumas quantias transferidas pelo empresário se traduziram em meros empréstimos de um amigo e que isso não é crime.

4. Porquê só agora?

A fase de instrução começou em 28 de janeiro de 2019 e terminou a 3 de julho de 2020, depois de uma maratona de inquirições e um debate instrutório que durou vários meses.

No final do debate instrutório, o juiz Ivo Rosa leu um despacho a justificar a impossibilidade de proferir uma decisão em 10 dias ou de marcar de imediato uma data para proferir a decisão sobre quem vai ou não a julgamento.

Ivo Rosa alegou que o processo tem 28 arguidos (19 pessoas e nove empresas), defendidos por 39 advogados, tendo levado à realização de 11 interrogatórios a arguidos e inquirição de 44 testemunhas, numa fase processual que durou 133 horas em audiências.

“É manifesta e humanamente impossível proferir uma decisão justa, motivada, livre e independente, num prazo tão curto” como está previsto na lei (10 dias).

Além da análise dos elementos de prova, o juiz justificou que ao tribunal foram colocadas 73 questões jurídicas, entre nulidades processuais, questões sobre inconstitucionalidade e de enquadramento jurídico-penal a somar aos oito pareceres jurídicos, num total de 1.074 folhas.

A acusação do Ministério Público, lembrou, é composta por 11 volumes [5.036 folhas], 14.084 segmentos de factos e 189 crimes imputados aos 28 arguidos, entre os quais 31 ilícitos penais atribuídos ao ex-primeiro-ministro.

Nas palavras do juiz, estes dados "espelham a dimensão e a complexidade do processo", razão pela qual "não existe violação do direito a uma decisão em prazo razoável", nem fundamento para um eventual pedido de aceleração processual.

Tudo isto aponta que a decisão instrutória também seja de dimensão considerável — cerca de 6 mil páginas, escreve o Expresso.

5. Quem estará presente em tribunal esta sexta-feira?

Na dúvida: Ao Público, Pedro Delille, advogado do antigo primeiro-ministro, não confirmou se Sócrates estaria presente. Isto porque, acrescentam, os arguidos não são obrigados a estar na sala de audiências na leitura da decisão, podendo ser representados pelos respectivos advogados.

Ausências confirmadas: Hélder Bataglia. O empresário já avisou o tribunal que não iria marcar presença.

Prováveis ausências: Zeinal Bava, ex-presidente da PT, em Londres, também não deverá marcar presença, assim como o primo de José Sócrates, José Paulo Bernardo Pinto de Sousa, que está em Angola. Ricardo Salgado, ex-presidente do BES, também deverá optar por não ir.

6. Conhecida a decisão, o que podemos esperar?

Aqui não há resposta mais curta ou detalhada. Curto não deve ser, de todo, o caminho até ao desfecho deste processo — antecipando o Observador, numa estimativa sua, que tal não deverá acontecer antes de 2036.

Uma das dúvidas que se coloca é que acontece se caírem as acusações de corrupção contra José Sócrates. Escreve o Expresso que é possível que uma decisão desta natureza tenha impacto nas acusações contra o ex-primeiro-ministro de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Se o juiz considerar que o dinheiro que José Sócrates recebeu de Carlos Santos Silva (mais de 20 milhões de euros) era um empréstimo (como ambos dizem ser) e que não há corrupção, então mantém-se a amnistia fiscal aplicada a este montante, que regressou a Portugal no âmbito de um Regime Excecional de Regularização Tributária. Se o juiz considerar que foi um donativo, o ex-primeiro-ministro poderá ir a julgamento por fraude fiscal e branqueamento de capitais, ainda que não esteja pronunciado por corrupção.

Caso José Sócrates não seja pronunciado por corrupção ativa, há arguidos que podem ser despronunciados, como Carlos Santos Silva e Sofia Fava.

Independentemente da decisão que na sexta-feira venha a ser proferida, é expectável que haja recursos para o Tribunal da Relação de Lisboa (em matéria de facto e de direito), podendo estes ser apresentados quer pelo Ministério Público, quer pelos arguidos, conforme o teor da decisão do juiz, que é conhecido por não valorizar muito a chamada prova indireta em processo penal.

Entre as dúvidas que se colocam nesta altura está perceber até que ponto Sócrates pode ir a julgamento por fraude fiscal e lavagem de dinheiro se Ivo Rosa deixar cair os crimes de corrupção de que vem acusado.