"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Trânsito, informa que decorrentes da realização de dois concertos da artista Taylor Swift, no Estádio da Luz, em Lisboa, nos dia 24 e 25 de maio, irão ocorrer constrangimentos de trânsito rodoviário em várias artérias, bem como reservas e levantamento de estacionamento", informa a força policial em comunicado enviado às redações.

"A hora oficial de abertura das portas ao público está prevista para as 16h00, no entanto a PSP informa que já iniciou a sua ação de policiamento, incidindo no âmbito da fiscalização do estacionamento e da circulação automóvel", é referido.

No que diz respeito a estacionamento, "será necessário assegurar as reservas" nas seguintes artérias:

Avenida Hernani Lopes (sentido Laranjeiras – Alto dos Moinhos) – até às 08h00 do dia 26 de maio;

Parque de estacionamento da “EMEL”, sito sob o viaduto da Avenida Lusíada, entre a Rua Galileu Galilei e o Largo da Revista Militar – até às 12h00 do dia 26 de maio;

Avenida Machado Santos (em ambos os lados e em toda a extensão) – até às 16h00 do dia 26 de maio;

Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) – até às 16h00 do dia 26 de maio;

Praça Cosme Damião / Parque da “EMEL” – até às 24h00 do dia 26 de maio.

Para garantir a segurança da realização do evento, vão ser implementados "diversos condicionamentos de trânsito", a saber:

Avenida Machado Santos (em ambos os sentidos) e artérias confluentes à mesma — desde as 8h00 do dia 24 de maio até às 02h00 do dia 26 de maio;

Avenida Eusébio da Silva Ferreira (acesso ao Parque -3 e à Avenida do Colégio Militar) – desde as 14h00 do dia 24 de maio até às 02h00 do dia 25 de maio e desde as 14h00 do dia 25 de maio até às 02h00 do dia 26 de maio;

Impasse à Rua João de Freitas Branco (perto do parque 8 – Rotunda das Oliveiras) – até às 16h00 do dia 26 de maio;

Praça Coste Damião (Parque de Estacionamento “EMEL”) – até às 24h00 do dia 26 de maio;

Avenida do Colégio Militar (entre a Rua Galileu Galilei e a Avenida Condes de Carnide) – corte do trânsito antes do final de cada concerto até ao escoamento total do público.

A PSP refere ainda que "a circulação de transportes públicos será fortemente condicionada" devido aos concertos de Taylor Swift.

Conselhos da PSP no caso de ir aos concertos

Desloque-se em transportes públicos, evitando trazer a sua viatura para as imediações do estádio;

Desloque-se com antecedência, devendo contar com o tempo necessário para a realização dos devidos procedimentos de segurança à entrada do estádio;

No caso de utilização de viatura própria, seguir as indicações dos polícias e consequente estacionamento em parques vigiados e destinados para o efeito;

Evite levar malas e mochilas para o interior do estádio;

Adote comportamentos e atitudes responsáveis e adequados a um ambiente musical, de respeito por todos os intervenientes, evitando a promoção e participação em conflitos e/ou situações de alteração de ordem pública;