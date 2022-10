O que vai mudar no Aeroporto de Lisboa?

A partir do dia 30 de outubro, a easyJet vai mudar toda a sua operação exclusivamente para o Terminal 1 do Aeroporto Humberto Delgado, deixando assim o Terminal 2, onde costumam estar localizadas todas as operações das companhias aéreas low cost.

A transportadora disse ainda que a partir de dia 30 de outubro começará também a operar para os novos destinos como Barcelona, Toulouse, Zurique e Milão Bérgamo".

Em sentido contrário, a ANA informou que a Eurowings e a Vueling vão passar para o Terminal 2 do aeroporto de Lisboa.

O que motivou estas alterações?

A alteração da localização das operações destas três companhias no Aeroporto de Lisboa acontece depois de a Comissão Europeia ter atribuído em junho à easyJet os 18 slots diários da TAP, na sequência da aprovação do plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa, que implicou uma ajuda estatal de 2.550 milhões de euros para permitir que o grupo regressasse à viabilidade.

A cedência de slots foi uma imposição de Bruxelas, para que a concorrência europeia não ficasse prejudicada. No concurso, a easyJet ultrapassou a Ryanair, tendo, depois, recebido o pedido da ANA para mudar a localização da operação no aeroporto.

Como sei qual é o meu terminal de embarque?

Por norma, o terminal de embarque está descrito no bilhete para o voo. No entanto, sabe-se quais são as companhias aéreas que operam em cada terminal do Aeroporto de Lisboa. A partir do dia 30 de outubro, será esta a distribuição:

Terminal 1

Air Baltic Corp., Air Malta, Aegean Airlines, Aer Lingus, Air Algerie, Air Arabia Maroc, Air Canada, Air Europa, Air France, Air Moldova, Air Nostrum, Air Transat, AMERICAN AIRLINES, Arkia, Azores Airlines, AZUL LINHAS AEREAS, Beijing Capital, BINTER CANARIAS, Play, British Airways, Brussels Airlines, Bulgaria Air, Croatia Airlines, Delta Air lines, easyJet, EL AL, Emirates, Euro Atlantic, Finnair, Flyone, Iberia, ISRAIR, KLM, TAM LINHAS AÉREAS, Laudamotion, Lufthansa, Luxair, Orbest, Royal Air Maroc, STP Airways, Swiss International, TAAG, TACV, TAP Portugal, Transavia, Tunisair, Turkish Airlines, United Airlines, WIZZ AIR HUNGARY, World2fly Portugal

Terminal 2

Norwegian, Ryanair, Transavia, Wizz Air, Eurowings e Vueling

Como deslocar-se entre os dois terminais?

Estando no Terminal 1 do aeroporto, que fica localizado no edifício principal, existe a possibilidade de apanhar o shuttle que gratuitamente faz a ligação ao Terminal 2. Segundo o site da ANA, este transporte funciona entre as 3h30 e a 1h30 do dia seguinte e tem origem na zona das partidas de cada terminal, a cada 10 minutos, sendo a duração do trajeto de cerca de 3 minutos.