Francisca Van Dunem presidiu hoje a uma sessão no ‘hall’ do Palácio da Justiça II, em Santarém, na qual foi anunciado, pela secretária de Estado da Justiça, que o projeto, testado no tribunal de Sintra em 2016 e com um investimento global de 12 milhões de euros, está agora em 245 tribunais, prevendo-se a instalação de mais 12 Balcão + (que retira grande parte do atendimento das secretarias) até ao final do ano e atingir os 299 em meados de 2020.

A ministra salientou a “dupla vertente” do projeto, no atendimento do público, com facilidade na orientação dentro das instalações e no acesso, no Balcão +, a processos e outro tipo de diligências, como pedido de certidões ou elaboração de requerimentos, “o que facilita a vida às pessoas e descongestiona as secretarias”, que, por seu turno, adotam um “novo modelo de organização do trabalho”.

Na sessão, duas oficiais de justiça que implementaram o projeto salientaram a “mudança de atitude”, tanto na forma como, nas secções, se passou a trabalhar de forma diferente, como nas próprias atitudes e motivações pessoais.

“É importante sinalizar que todo este processo é feito internamente, de oficiais justiça para oficiais justiça, com o apoio dos serviços do Ministério”, disse Francisca Van Dunem.

Salientando que medidas como esta ajudam a melhorar e a “dignificar o meio em que os funcionários desempenham funções e o modo como desempenham”, a ministra assegurou que a questão do estatuto dos funcionários judiciais, que admitiu ser fator de descontentamento destes profissionais, “seguirá na próxima legislatura”.