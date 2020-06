A estátua do Cónego Melo, em Braga, foi vandalizada durante a madrugada deste domingo. A estátua situa-se no centro de uma rotunda no Largo de Monte D'Arcos e tem uma altura de 2,7 metros, à qual de juntam os 4 metros de altura do pedestal.

De acordo com as imagens que já circulam nas redes sociais, na escultura foram escritas as palavras “assassino”, “abril” e Pª Max”.

A pichagem acontece poucos dias depois de a estátua do Padre Anónio Vieira também ter sido vandalizada em Lisboa.

Esta não é a primeira vez que a estátua é vandalizada. Em 2013, no seu pedestal, foram pintadas a vermelho as palavras “fascista”, “assassino” e “padre Max”, tendo ainda sido lançada tinta azul que atingiu a própria estátua. No mesmo ano, uma petição 'online', que reuniu mais de mil assinaturas, rejeitava o monumento.

O Cónego Eduardo Melo, que faleceu em 2008 aos 80 anos, atingiu notoriedade no período mais conturbado do pós-25 de Abril de 1974 ao manifestar-se contra o movimento político comunista.

Na década de 80 do século passado, num processo que se prolongou no tempo, foi acusado de envolvimento na morte do padre Max (Maximino Barbosa de Sousa), um sacerdote e candidato a deputado pela União Democrática Popular, morto em 1976 num atentado à bomba.

Para além dos muros da "cidade dos Arcebispos", ficou conhecido no país, durante o chamado verão quente de 1975, por ter lutado contra o Processo Revolucionário em Curso (PREC).

Neste capítulo, terá tido ligações com o MDLP- Movimento Democrático de Libertação de Portugal, ligado ao então general António de Spínola, cujos membros terá escondido num seminário de Braga, onde foram apanhados pelo Copcon, um organismo do MFA, Movimento das Forças Armadas .

*Com Lusa