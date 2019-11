No entanto, como Jerome Rodrigues explicou à Lusa, estas podem não ser as únicas movimentações.

O “colete amarelo” lusodescendente, que participa em vários grupos em diversas redes sociais onde estão a ser combinados os protestos, diz que a “estratégia” para este fim de semana é não dar muitos detalhes sobre o que vai acontecer.

A opinião pública, segundo uma sondagem divulgada pelo canal de televisão BFMTV, ainda apoia maioritariamente o movimento, com 55% dos inquiridos a darem esta opinião, mas 63% considera que os “coletes amarelos” não devem voltar às ruas.

Tal como os manifestantes, também as autoridades ainda não desvendaram todas as medidas de segurança na cidade, publicando apenas que para além da interdição dos Campos Elísios, também na Assembleia Nacional, no Hotel Matignon (residência do primeiro-ministro), na zona à volta da Torre Eiffel ou na Notre Dame as manifestações estão proibidas.

Várias estações de metro e de comboio estarão fechadas.