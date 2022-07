A Autoridade Tributária e o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) estão a realizar buscas esta quarta-feira em várias empresas do empresário Mário Ferreira, incluido a Douro Azul, a empresa responsável pelos cruzeiros no Douro, avança o Expresso. Estas buscas decorrem no Porto, no Funchal e em Malta.

Segundo o Correio da Manhã, nesta operação estão em causa indícios fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida, comprado aos Estaleiros Navais de Viana do Castelo por uma das empresas do grupo e mais tarde vendido para a Noruega.

De acordo com o mesmo jornal, o negócio já estava sob o olhar do Ministério Público que abriu um inquérito para investigar o negócio que é alvo de dois processos. Num deles, é investigada a suspeita de de administração danosa na venda do barco que os Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) fizeram a uma empresa de Mário Ferreira, em setembro de 2014, por 8,75 milhões de euros, um valor abaixo dos 29 milhões de euros que os ENVC atribuíram ao navio dois anos antes. No segundo, o Ministério Público e o Fisco investigam suspeitas de eventual fraude fiscal na venda do ‘Atlântida’ por 17 milhões de euros a uma firma norueguesa, oito meses depois, por uma empresa de Mário Ferreira que estaria então sediada em Malta.

O empresário já reagiu à notícia, através do Facebook, publicando o seguinte: "O meu “amigo” Paulo Fernandes em Maio de de 2020 prometeu-me que me “destruía a vida” caso eu avançasse com a compra da Media Capital, hoje o seu Correio da Manhã uma vez mais lança um ataque feroz, eles sabem que não estou acusado de nada, não sou arguido em nenhum processo. A união de Ana Gomes a enviar cartas com falsas acusações e o CM em parceria a aproveitar para fazer notícias, parece para eles um modelo virtuoso para vender jornais… Ao meu “amigo” Paulo irei sempre responder com obra feita e nunca lhe farei a ele aquilo que não gosto que me estejam a fazer a mim, são estilos".

Em declarações à imprensa, o advogado do empresário, Nuno Bizarro, confirmou as buscas: "Esperemos que toda a informação pedida e procurada seja entregue. Que toda a verdade seja descoberta e o bom nome de Mário Ferreira e do grupo empresarial seja recuperado".

O que diz o DCIAP?

Em comunicado, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal informa que "no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em que a investigação está a cargo da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) da Autoridade Tributária e Aduaneira, realizam-se, hoje, oito buscas em sociedades, entre as quais sociedades de advogados”.

Mais acrescenta que os factos em investigação são suscetíveis de constituir a prática dos crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

Nas buscas, que decorrem em Portugal – Funchal e no Porto – e ainda em Malta, participam dois juízes, cinco magistrados do Ministério Público, 19 inspetores e peritos forenses da Direção de Serviços de Investigação da Fraude e de Ações Especiais (DSIFAE) da Autoridade Tributária e Aduaneira (DSIFAE) e 12 elementos da Unidade de Ação Fiscal da GNR.

As diligências visam a "recolha de prova relacionada com a alienação" do ferry a uma sociedade com sede em Malta.

O inquérito prossegue sob a direção do DCIAP, departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade organizada mais grave, complexa e sofisticada.

Na terça-feira o nome de Mário Ferreira esteve debaixo de holofotes com a notícia de que a Pluris Invesments, detida pelo empresário, tinha recebido do Banco Português de Fomento mais de metade do valor aprovado para 12 candidaturas o Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência.

À data foram colocadas dúvidas sobre o destino do dinheiro, com suspeitas de que este podia ser desviado para a TVI, uma vez que o empresário também é acionista da Media Capital, mas mais tarde foi esclarecido, pelo próprio Banco de Fomento, que este apoio “visa exclusivamente o apoio à atividade turística”, uma garantia corroborada pelo próprio Mário Ferreira.

Esta manhã, o CM também noticiou que a Procuradoria Europeia está a investigar o empresário por suspeitas relacionadas com a atribuição de fundos comunitários a empresas do seu grupo.