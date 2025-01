"Há feridos e as forças policiais estão a caminho do local. As circunstâncias não estão claras", disse a polícia em comunicado, acrescentando que o ataque ocorreu na rua Levontin, em Telavive.

Também pelo menos uma pessoa ficou ferida com gravidade na sequência de uma tentativa de esfaqueamento no centro de Telavive, anunciou hoje a polícia de Israel.

O atacante está em estado crítico, depois de ter sido atingido por um disparo de um transeunte que tentou travar o esfaqueamento, segundo os serviços de emergência, citados pela Associated Press.

A polícia não identificou o atacante, mas acredita que a tentativa de esfaqueamento pode ser tratada como um ataque terrorista.

Em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP), a polícia refere que há feridas no local e que foram mobilizados meios “em grande número”.

As autoridades detalham que os disparos ocorreram na rua Levontin e ocorreram na véspera do início de um cessar-fogo acordado entre Palestina e Israel.

O cessar-fogo na Faixa de Gaza terá início no domingo às 08h30 hora locais (06h30 em Lisboa), anunciou o Qatar, um dos mediadores internacionais, juntamente com o Egito e os Estados Unidos, que conseguiu obter este acordo após mais de um ano de laboriosas negociações.

A primeira fase, repartida por seis semanas, prevê a cessação das hostilidades e a libertação de 33 reféns detidos em Gaza em troca de 737 prisioneiros palestinianos detidos por Israel.

*Com Lusa