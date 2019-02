“Aquilo que está a ser feito, e o mandato claro que existe, é o de melhorar a situação da companhia do ponto de vista do serviço prestado, da própria sustentabilidade da sua operação, e nós acreditamos que esse é um trabalho que vai ser bem-sucedido”, declarou o chefe do executivo açoriano.

Vasco Cordeiro falava à agência Lusa, RTP e Antena 1 no final de cinco dias de visita oficial à Califórnia, tendo a transportadora aérea açoriana sido tema recorrente nos contactos com a diáspora daquele estado norte-americano.

“A SATA mantém, é um objetivo estratégico, a ligação com a diáspora”, mas “não se pode pedir” à empresa aquilo que não se exige a mais nenhuma companhia neste mundo”, prosseguiu Vasco Cordeiro, lembrando os “desafios” da transportadora aérea e as suas “circunstâncias próprias”, desde logo a reduzida frota para voos de e para fora do arquipélago.

“O trabalho de acessibilidades à região conta com a SATA, mas não se esgota apenas na SATA”, declarou ainda o governante, lembrando a ligação aérea da Delta que existe entre Nova Iorque e Ponta Delgada.

Outro tema abordado ao longo dos dias na Califórnia foi o acordo de cooperação e defesa com os Estados Unidos, nomeadamente no que refere ao uso da base das Lajes, na ilha Terceira.