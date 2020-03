"Apelo ao melhor de cada um de nós, porque o melhor de cada um de nós é, sem qualquer dúvida, o melhor para todos. Neste combate, cada açoriano é um soldado. Cada família é um pelotão. Cada freguesia, cada vila, cada cidade, cada ilha, é um regimento. O povo açoriano é o exército que levará os Açores à vitória nesta combate", disse Vasco Cordeiro (PS).

O governante fez hoje uma comunicação à região, sem direito a perguntas dos jornalistas, cerca das 20:00 locais (21:00 em Lisboa), a partir do Palácio de Santana, em Ponta Delgada.

Para Vasco Cordeiro, a "situação desafiante" que os Açores, como todo o mundo, vivem, põe à prova "não apenas" a capacidade da região, mas também "a condição de cidadãos" de todos os açorianos.

E prosseguiu: "O inimigo não é apenas o vírus, é também o cansaço e a exasperação com as medidas duras, mas necessárias que já foram implementadas e com outras que poderão ainda ser postas em prática".

Contudo, o chefe do executivo regional apelou à entreajuda, solidariedade e valorizou o "trabalho que a todos os níveis está a ser feito para" se superar a atual pandemia.