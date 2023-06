Segundo o boletim médico da tarde desta sexta-feira, "a evolução pós-operatória do Papa continua regular e normal", dois dias após a operação de laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com próteses.

"O Santo Padre está apirético, os parâmetros hemodinâmicos estão normais, suspendeu o soro e continuou a alimentar-se com uma dieta líquida", referiu a equipa médica.

O Papa Francisco rezou durante a tarde e continuou a trabalhar. Ao início da noite recebeu também a Eucaristia.

É ainda referido que o pontífice "está comovido com as muitas mensagens que continua a receber nestas horas; em particular, deseja dirigir os seus pensamentos e agradecimentos às crianças que estão atualmente internadas no hospital".