Uma reportagem da agência Lusa esteve hoje dos dois lados da fronteira e pôde constatar desde cedo que o levantamento do controlo policial começou logo a ser aproveitado por espanhóis e portugueses para visitarem as localidades próximas do outro lado do rio Guadiana, embora com pouca intensidade ainda.

Às 00:00, as forças policiais e aduaneiras portuguesas e espanholas levantaram os postos de controlo que, durante o período de confinamento devido à pandemia, estiveram instalados junto à ponte para permitir apenas a passagem de transportes de mercadorias, cidadãos nacionais ou trabalhadores transfronteiriços.

Do lado espanhol, em Ayamonte, eram já visíveis hoje de manhã dezenas de veículos portugueses junto às bombas de gasolina mais próximas da fronteira para beneficiarem dos preços mais baixos de combustíveis e voltarem a abastecer os seus veículos em Espanha.

“Vim logo encher o depósito, estes meses com a fronteira fechada gastámos muito mais a atestar os carros, mas finalmente podemos vir aqui pôr gasolina ou fazer uma comprinhas no supermercado”, disse Carlos Costa à Lusa junto a uma das áreas de serviço em Ayamonte.