O empresário português Mário Ferreira, presidente do grupo Pluris Investments, terá esta quinta-feira uma experiência para recordar para todo o sempre, nada mais do que uma viagem ao espaço. Será curta, de apenas dez minutos, mas certamente inesquecível.

Ao lado da engenheira egípcia Sara Sabry, da alpinista anglo-americana Vanessa O'Brien, de Coby Cotton, um dos fundadores do canal desportivo do YouTube "Dude Perfect", do diretor de telecomunicações Steve Young e do especialista em tecnologia Clint Kelly III, Mário Ferreira, que detém uma posição na estação televisiva TVI, há muito que tinha esta viagem programada, mas só agora foi possível, sobretudo devido à pandemia de Covid-19.

