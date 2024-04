Cheng "Charlie" Saephan, com 46 anos, vive em Portland há 30 anos e disse numa conferência de imprensa, realizada na segunda-feira pela Lotaria do Oregon, que ele e a sua mulher Duanpen, com 37 anos, irão dividir o prémio em partes iguais com um amigo.

O amigo é Laiza Chao, de 55 anos, morador num subúrbio de Milwaukie, em Portland, que contribuiu com 100 dólares para a compra conjunta de um lote de bilhetes.

Os vencedores vão receber um pagamento único, no valor de 422 milhões de dólares, após os impostos.

"Vou poder sustentar a minha família e a minha saúde", disse Saephan, que tem dois filhos pequenos e trabalhava como maquinista numa empresa aeroespacial.

O homem, que ainda na semana passada fez um tratamento de quimioterapia, acrescentou que iria agora "encontrar um bom médico" para si.

Saephan disse que nasceu no Laos e mudou-se para a Tailândia em 1987, antes de imigrar para os EUA em 1994. Na conferência de imprensa, usou uma faixa identificando-se como Iu Mien, um grupo étnico do sudeste asiático com raízes no sul da China.

Muitos Iu Mein eram agricultores de subsistência e ajudaram as forças americanas durante a guerra do Vietname; após o conflito, milhares de famílias Iu Mien fugiram para a Tailândia para evitar represálias e acabaram por se estabelecer nos EUA, especialmente ao longo da Costa Oeste.

O bilhete vencedor da Powerball foi vendido no início de abril numa loja de conveniência de Portland, pondo fim a uma série de vitórias que se estendia por mais de três meses.

De acordo com a lei do Oregon, com poucas exceções, os jogadores da lotaria não podem permanecer anónimos e os vencedores têm um ano para reclamar o prémio principal.

O prémio de 1,3 mil milhões de dólares é o quarto maior jackpot Powerball da história e o oitavo maior entre os jogos de jackpot dos EUA, de acordo com a Lotaria do Oregon.

O maior jackpot de lotaria dos EUA ganho foi de 2,04 mil milhões de dólares na Califórnia em 2022.