A Tesla entregou 495.570 veículos entre outubro e dezembro, aumentando as entregas para 1,79 milhões em 2024, o que representa uma queda de 1,1% em relação aos 1.81 milhões de veículos vendidos em 2023.

Em 2022, a Tesla previu que suas vendas cresceriam 50% na maioria dos anos, mas a previsão não contava com o envelhecimento da linha de modelos da empresa e no aumento da concorrência na China, Europa e nos EUA.

As vendas globais da construtora de automóveis elétricos aumentaram 2,3% no quarto trimestre, após um início de ano lento que contribuiu para o primeiro declínio das vendas anuais em nove anos.

Os resultados do quarto trimestre ficaram aquém das estimativas de Wall Street e os analistas consultados pelo fornecedor de dados FactSet esperavam vendas de 498.000 veículos.

A queda das vendas no início do ano levou a descontos inéditos do fabricante de automóveis, o que reduziu as suas margens de lucro líderes do setor.

A concorrência dos fabricantes de automóveis antigos e de novas empresas também está a aumentar.