Num comunicado divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo venezuelano acusa a União Europeia de ingerência nos assuntos internos e de manter uma “retórica irracional e colonialista”.

“O Governo da Venezuelana condena categoricamente as declarações do Serviço Europeu de Ação Exterior da UE que se convertem, novamente, num grosseiro ato de ingerência em assuntos que são da exclusiva competência das instituições venezuelanas”, refere o comunicado.

Para o Governo, são “incompreensíveis” os esforços da UE para desmentir que se tratou “de um ato de terrorismo e uma tentativa de magnicídio em grau de frustração”, com o propósito de “desencadear um processo violento e perturbar a estabilidade política que o país desfruta desde a eleição da Assembleia Constituinte”, avança a mesma nota.

“A UE continua presa na sua retórica irracional e colonialista, preferindo negar as ações terroristas que não só estavam dirigidas a atentar contra a vida do Presidente Nicolás Maduro, mas também contra a vida das máximas autoridades dos poderes públicos, alto comando militar e membros do corpo diplomático presente no ato”, acrescenta.

De acordo com o MNE, “as investigação feitas pelos órgãos jurisdicionais competentes projetam elementos que permitem começar um processo de acordo com o Estado de direito, a dois membros da Assembleia Nacional” (parlamento, onde ao posição detém a maioria), aos que foi levantada a imunidade parlamentar, “através de procedimentos constitucionais existentes, de maneira a que possam ser julgados segundo as nossas leis e regulamentos”.