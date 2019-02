Duas ambulâncias a transportar cinco venezuelanos feridos a bala em confrontos com as forças de segurança entraram na cidade brasileira de Pacaraima, informaram autoridades brasileiras.

A médica venezuelana Carla Servitá, que viajou numa das ambulâncias, disse à imprensa que mais feridos são esperados devido aos violentos confrontos em Santa Elena de Uairén.

Os relatos falam de violentos confrontos entre habitantes e membros da Guarda Nacional Bolivariana em Santa Elena de Uairén.

"A coisa está feia no centro da cidade. Há tanques, eles atacam-nos e nós atacam-los a eles", contou um habitante que não se quis identificar, falando por telefone com a AFP.

Outra pessoa da área disse que, segundo uma enfermeira do Hospital Rosário Vera Zurita, em Gran Sabana, território venezuelano, há 19 feridos e "uma atmosfera tensa, os tanques ainda estão lá e a maioria dos habitantes agora está nas proximidades do hospital", afirmou.

As ambulâncias brasileiras conseguiram entrar no território venezuelano apesar de a fronteira venezuelana permanecer oficialmente fechada desde quinta-feira por ordem do presidente Nicolás Maduro.

Na véspera, várias ambulâncias cruzaram a fronteira para o Brasil levando 13 feridos.

Camiões regressam ao Brasil

Juan Guaidó, presidente interino da Venezuela, havia anunciado à tarde a entrada de uma carga de ajuda humanitária proveniente do Brasil, tal não chegou a ocorrer.

O primeiro camião chegou no fim da manhã ao ponto onde estão as bandeiras dos dois países e parou ao lado do pavilhão da Venezuela. O segundo chegou no início da tarde e estacionou ao lado.

O local fica a 300 metros da Alfândega brasileira e a 300 metros do primeiro cordão militar venezuelano, posicionado a 500 metros da Alfândega deste país.

A iniciativa inseriu-se numa operação impulsionada a partir do Brasil, da Colômbia e de Curaçao por Guaidó, reconhecido como líder legítimo da Venezuela por meia centena de países.

"Na Colômbia perdemos um camião [acabariam por ser dois] (...). Guaidó ordenou que se salvaguarde os produtos, o que queremos é passar para lá de forma pacífica", disse, usando um megafone, um dos coordenadores da operação, pouco antes do recuo.

"O mais valioso que temos é a nossa vida, não quero que nos massacrem", instruiu o porta-voz, do alto de um dos pequenos caminhões dispostos para a operação. Centenas de pessoas cercaram os camiões durante o dia.