A delegação norueguesa encontrou-se na quarta-feira com o líder opositor e presidente do parlamento, Juan Guaidó.

À saída da reunião, Juan Guaidó disse aos jornalistas que a oposição vai “participar em qualquer espaço que aproxime uma solução real ao conflito (crise)” que afeta o país.

Segundo Guaidó, a oposição ratificou os seus objetivos, que passam pelo “cessar da usurpação” da Presidência da República, uma vez que a oposição não reconhece as últimas eleições presidenciais antecipadas, e a criação de “um governo de transição e eleições livres” no país.

Ainda não há data para as negociações serem retomadas que foram suspensas em 07 de agosto último pelo Governo venezuelano, uma decisão que a oposição diz ter a ver com o “medo de uma mudança”.

As negociações decorriam em Barbados, com a mediação do Governo da Noruega.