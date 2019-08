“A ditadura de Nicolás Maduro tem de acabar para que a Venezuela tenha um futuro estável, democrático e próspero”, refere o comunicado.

“Como a Administração Trump explicou, todas as opções estão na mesa” e “os Estados Unidos usarão todas as ferramentas apropriadas para pôr fim ao controlo de Maduro na Venezuela, apoiar o acesso do povo venezuelano a ajuda humanitária e garantir uma transição democrática na Venezuela”, acrescenta o mesmo comunicado.

Numa carta enviada à presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi e divulgada na noite de segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, avisa ter decidido que era necessário “bloquear os bens do Governo venezuelano”, já que “o regime ilegítimo de Nicolas Maduro continua a usurpar o poder”.

A proibição aos norte-americanos de efetuarem quaisquer negócios com o Governo da Venezuela também entra em vigor imediatamente.

Após o anúncio, Caracas acusou Washington de “terrorismo económico” e tentou suspender as negociações entre representantes do Governo e da oposição, que estão a decorrer em Barbados com a mediação da Noruega.

“Washington emitiu uma ordem executiva que pretende formalizar o criminoso bloqueio económico, financeiro e comercial já em marcha, que tem ocasionado feridas na sociedade venezuelana durante os últimos anos", acusa o Governo de Maduro em comunicado.

O documento, divulgado em Caracas pelo Ministério de Relações Exteriores, sublinha que “o propósito é enforcar o povo venezuelano para forçar uma mudança de governo, em aberta violação dos princípios da Carta das Nações Unidas”.