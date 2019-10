“Prometeram vilas e castelos, uma suposta ajuda humanitária, e nem um copo de água chegou. À Organização das Nações Unidas dizemos, desde a Venezuela: Foi puro barulho (show), para fazer campanha e propaganda contra a Venezuela”, disse Nicolás Maduro.

O Presidente Nicolás Maduro falava, quinta-feira, em La Guaira (25 quilómetros a norte de Caracas) em ocasião da reinauguração do Centro Oftalmológico Missão Milagre La Guaira.

“Mas quando lhe dizemos que vamos coordenar (ações), que vamos fazer isto ou aquilo, nada, nada, de nada”, frisou.

No entanto agradeceu a cooperação que mantêm com hospitais venezuelanos a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana da Saúde (OPS), que fazem parte do sistema internacional da ONU.

“Toda a ajuda que a OPS e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) dão, de verdade chega ao povo”, frisou.

Nicolás Maduro explicou que o seu Governo esforça-se constantemente para garantir saúde aos venezuelanos, “de qualidade, pública e universal”.