“É público e notório que os grupos irregulares que hoje a ditadura acusa de desestabilizadores foram criados pelo próprio regime para espalhar o terror e manter o controle interno dos setores populares”, considerou.

Segundo Guaidó, alguns grupos criminosos foram criados, dotados de armamento e empoderados e como deixaram de apoiar o regime “passaram a ser atacados por outros grupos, amparados pela ditadura”.

De acordo com o opositor, “alguns, inclusive, foram libertados das cadeias, em dias recentes, para ‘recuperar’ o controlo do território. De este conflito, fica claro, que a única vítima evidente é a população, que sofre pelas guerras internas do regime”.

“Nesse sentido, solicitamos à comunidade internacional que mantenha o máximo alerta perante a nova escalada repressiva da ditadura de Nicolás Maduro, que já foi acusada em várias ocasiões pela política de assassinatos seletivos e execuções extrajudiciais. A vida de mais venezuelanos pode estar em risco por esta operação de extermínio, que não respeita direitos humanos nem as liberdades fundamentais”, sublinha.

A oposição anunciou ainda que vai levar esta denúncia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e às instâncias correspondentes que possam ajudar a fazer justiça.