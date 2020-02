O PCP refere o apoio do Governo português “à operação derrotada de 23 de Fevereiro de 2019” e “a vergonhosa campanha de desinformação conduzida ao longo de todo o ano pelo canal público do Estado, a RTP”, assim como o “silêncio face ao feroz bloqueio económico e financeiro imposto pelos EUA” e “a complacência com o roubo por Bancos com capital do Estado português de ativos pertencentes à Venezuela”.

O Governo venezuelano decidiu suspender os voos da TAP para a Venezuela durante 90 dias, acusando a companhia de ter permitido o transporte de explosivos e de ter ocultado a identidade de Juan Guaidó num voo de Lisboa para Caracas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, considerou, na terça-feira, que a decisão das autoridades de Caracas era “inamistosa” e “injustificada”.

No mesmo dia, o Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, repudiou a suspensão por 90 dias dos voos da TAP para a Venezuela, considerando-a injusta, inaceitável e incompreensível.

A companhia aérea portuguesa TAP reagiu à sanção imposta pelo executivo de Nicolas Maduro, referindo que “não compreende” a suspensão de voos que lhe foi aplicada, garantindo que esta é uma “medida gravosa”, que prejudica os passageiros.