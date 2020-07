André Guerra advertiu que a Venezuela vai precisar de mudar em breve a sua moeda e que se o bolívar continuar a desvalorizar-se a inflação será ainda maior.

De acordo com a Assembleia Nacional, o maior aumento de preços em junho foi na área de serviços (119,8%), seguido pelos restaurantes e hotéis (110,1%).

O calçado aumentou 17,1%, os alimentos e as bebidas não alcoólicas 13,8%, a saúde 13,6%, a renda para habitação 9,83%, as bebidas alcoólicas e o tabaco 9,7%, as comunicações 7,9% e os transportes 4,5%.

Os últimos dados oficiais, divulgados pelo Banco Central da Venezuela, davam conta de que a inflação acumulada entre janeiro e maio foi de 295,9%.