"Só pode haver uma saída política, pacífica e democrática, para as múltiplas crises da Venezuela", afirmou Isabel Brilhante Pedrosa.

A embaixadora da UE falava aos jornalistas na residência oficial do embaixador de Itália, Silvio Mignano, onde decorreu uma conferência de imprensa para o lançamento de um concurso de arte contemporânea para assinalar os 500 anos da morte do artista e cientista italiano Leonardo da Vinci.

"A União Europeia condena qualquer forma de violência e pede a máxima moderação para evitar a perda de vidas humanas e uma escalada de tensões", frisou Isabel Brilhante Pedrosa.

Segundo a embaixadora, neste momento estão a ser desenvolvidos esforços no âmbito do Grupo Internacional de Contacto para a Venezuela, que reúne hoje e na terça-feira.

Durante a conferência de imprensa a responsável da União Europeia apresentou o programa cultural da embaixada, para assinalar o mês da Europa (maio) na Venezuela.

Do programa fazem parte um dia aberto na Embaixada Portuguesa, a iniciativa “Falamos Português", no Colégio San Agustín de Caracas e na Universidade Pedagógica Experimental Libertador, e um Encontro Cultural de Clubes Europeus, no Centro Português de Caracas.