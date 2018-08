“Posso dizer categoricamente que não houve qualquer participação do governo norte-americano” no ataque, declarou Bolton à televisão Fox.

Duas explosões, aparentemente provocadas por ‘drones’ (veículo aéreo não tripulado), obrigaram Maduro a abandonar rapidamente uma cerimónia de celebração do 81.º aniversário da Guarda Nacional Bolivariana (polícia militar). O presidente da Venezuela escapou ileso, mas sete militares ficaram feridos e foram hospitalizados.

Nicolas Maduro acusou o seu homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, de estar envolvido no ataque, tendo a presidência da Colômbia refutado a alegação.

O presidente venezuelano disse ainda que as primeiras investigações indicam que vários dos responsáveis intelectuais e financeiros do alegado atentado vivem na Florida, adiantando esperar que o presidente Trump colabore com a Venezuela.