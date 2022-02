Cerca das 18:30, o portal da entidade responsável pelos aeroportos portugueses indicava que foram cancelados quatro voos com destino à Madeira e seis divergiram.

Durante o dia de hoje, foi cancelada uma ligação da Edelweiss Air, proveniente de Zurich, outra da Lufthansa, com partida de Frankfurt, e duas de Lisboa, da companhia Easyjet.

Entre as 15:59 e as 17:14, nenhum avião conseguiu aterrar no aeroporto da região, de acordo com a ANA, sendo que, a partir dessa hora, algumas aeronaves já começaram a aterrar, mas apenas após algumas tentativas.

A costa sul da Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento forte, desde as 16:20 de hoje até às 15:00 de segunda-feira, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no seu ‘site’.

Segundo o IPMA, o vento sopra “de nordeste, por vezes forte, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha”.

Capitania do Funchal prolonga avisos de vento e agitação marítima até às 18:00 de domingo

A Capitania do Porto do Funchal prolongou hoje os avisos de vento e agitação marítima forte até às 18:00 de domingo, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Estes avisos foram inicialmente emitidos até às 06:00 de hoje, tendo mais tarde sido prolongados até às 06:00 de domingo e, agora, novamente renovados, tendo por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Capitania do Funchal recomenda, assim, “que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, lê-se na nota divulgada.

De acordo com a informação, assinada pelo capitão do Porto do Funchal, Rodrigues Teixeira, o vento deverá soprar de nordeste, por vezes forte.

As ondas podem chegar aos cinco metros na costa norte da ilha e aos três na costa sul.