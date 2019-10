O avião da Binter ainda não descolou do Porto Santo para realizar a ligação entre as duas ilhas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira (ilhas da Madeira e Porto Santo) sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação, sobretudo nas zonas montanhosas.

Céu muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, a partir do início da manhã, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, sendo mais frequentes nas vertentes norte e terras altas, são as previsões atmosféricas do IPMA para hoje para o arquipélago.

Quanto ao vento, indica que será moderado de sudoeste, por vezes forte (até 40 quilómetros), sendo moderado a forte (30 a 50 quilómetros) nas terras altas, rodando para noroeste durante a tarde.