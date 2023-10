O IPMA prevê para esta quinta-feira "céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente nublado na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso até meio da manhã, e aumentando de nebulosidade por nuvens médias e altas no litoral Norte

e Centro no final do dia".

Por sua vez, o vento vai estar "em geral fraco do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul, e tornando-se moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas do Norte e Centro, em especial do litoral, a partir da tarde".

Vai ser registada "neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da faixa costeira ocidental a sul do Cabo Raso" e uma "pequena subida da temperatura máxima no litoral oeste".