O número de italianos que gozaram férias no país este verão aumentou ligeiramente (mais 1,1%), mas a redução do número de turistas estrangeiros foi de menos 65,9%, segundo um inquérito do Centro de Estudos Turísticos de Florença, realizado junto de 1.975 empresários do setor.

“A ligeira retoma do mercado italiano em agosto não chega para salvar o verão de 2020, que continua a ser uma estação para esquecer para o turismo”, sublinha a associação Assoturismo Confesercenti.

Segundo a associação, durante o trimestre de junho a agosto, as presenças nos alojamentos declarados em Itália foram de 148,5 milhões, ou seja, mais de 65 milhões a menos que no mesmo período de 2019 (menos 30,4%).

As empresas do setor registaram, em média, uma diminuição de 37,5% do volume de negócios comparativamente ao mesmo período de 2019, salienta.

“As empresas esperam um prolongamento da estação do verão em setembro e um regresso progressivo de estrangeiros, apesar de que as notícias sobre um aumento do número de contágios levaram a um desaceleramento das reservas e, nalguns casos, provocaram cancelamentos”, declarou Vittorio Messina, presidente da Assoturismo Confesercenti.

Messina apelou ao Governo para alargar os apoios ao setor, que se vê confrontado com um novo período de incerteza.

O turismo é um setor essencial para a economia italiana, com um contributo que ronda habitualmente os 13% para o Produto Interno Bruto (PIB) do país.