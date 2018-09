O vereador do Urbanismo na Câmara Municipal do Porto garantiu hoje que vai propor que os terrenos da Selminho, imobiliária do presidente da autarquia, se mantenham inseridos em área verde no Plano Diretor Municipal (PDM).

Durante a reunião pública camarária, no momento em que se discutiam as construções na Arrábida, Pedro Baganha afirmou ter dado “instruções” para que não seja alterado o uso do solo dos “designados terrenos Selminho”.

“Esta é a minha proposta política, não sei se se vai manter, mas vou propor politicamente que estes terrenos pertençam à estrutura ecológica municipal, ou seja, se mantenham como área verde”, referiu.

Nos “elementos relevantes” disponibilizados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) na discussão pública sobre a proteção da Ponte da Arrábida, Monumento Nacional desde 2013, revela-se que a Câmara do Porto propôs, em abril de 2018, a integração na ZEP “de uma nova ‘área urbana 3’” nos terrenos da Selminho”.

De acordo com o documento divulgado pela DGPC, estes terrenos estão “inseridos em área verde no PDM e na anterior proposta de ZEP” e a Câmara do Porto “propõe alterar o uso do solo, de modo a permitir a edificabilidade nestes terrenos”.

Na reação, o BE acusou a autarquia de estar “a fazer tudo” para permitir construir nos terrenos da Selminho “num momento em que o município reivindica” a posse dos terrenos em tribunal.

Também o vereador do PSD na Câmara do Porto, Álvaro Almeida, afirmou então “não ver razão” para que a proposta da autarquia no âmbito da ZEP da Arrábida seja de “alterar” de zona verde para edificável o terreno da Selminho.

Já a CDU do Porto defendeu, na mesma ocasião, uma investigação a eventuais irregularidades no processo de definição da Zona Especial de Proteção da Ponte da Arrábida, pedindo ao Governo e à autarquia que reúnam toda a documentação sobre o processo.

Perante isto, a Câmara do Porto desmentiu “de forma perentória”, nesse mesmo dia, ter proposto à Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) "alterar o uso do solo, de modo a permitir a edificabilidade, nos terrenos denominados Selminho”.

Num comunicado intitulado “Câmara do Porto desmente DGPC sobre terrenos na ZEP da Ponte da Arrábida”, e ao qual anexou a "planta fornecida pela autarquia ao processo", o município sublinha que a "área em causa, onde se inserem os ditos terrenos da Selminho, está claramente identificada como sendo zona verde", refutando a versão da DGPC que relata a vontade da autarquia de "permitir a edificabilidade nestes terrenos".

A ZEP da Ponte da Arrábida estava prevista no despacho de classificação da travessia como Monumento Nacional, de 2013, mas apenas em março/abril de 2017 a sua definição foi retomada.

A Câmara moveu em tribunal uma ação contra a Selminho e contra o casal que vendeu o terreno à imobiliária em 2001, dois meses depois de o ter registado em Montalegre, depois de o jornal Público revelar que um técnico superior da autarquia concluiu ser municipal uma parcela de terreno que integra a área apresentada para construção.

A Selminho é uma empresa detida pelo presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, e por familiares seus.