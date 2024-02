O Lobo Marinho tinha programada uma viagem hoje com partida às 19:00 do Funchal e regresso do Porto Santo às 22:30.

O armador informa na sua página que as viagens foram canceladas “devido à intensidade e quadrante do vento que impossibilita a atracação do navio no Porto Santo em condições de segurança”.

A capitania do Porto do Funchal prolongou os avisos de vento e agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira até às 06:00 de sábado.

Os avisos têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relativas à situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

Quanto ao vento, indica que será de oeste “forte a muito forte diminuindo gradualmente para noroeste moderado a fresco”.

No que se refere à ondulação, o IPMA refere que, nas costas norte e sul, as ondas vão ser até aos quatro metros, “diminuindo gradualmente”.

Face a esta situação meteorológica, a autoridade marítima regional recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras.

O reforço da amarração e da vigilância às embarcações, e evitar-se passeios junto ao mar ou zonas expostas, bem como evitar-se a prática de pesca lúdica são algumas das recomendações.

O movimento no Aeroporto da Madeira está a decorrer com normalidade.