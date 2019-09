O meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou à Lusa que as temperaturas hoje e sábado vão manter-se em vários locais do continente acima dos 30 graus Celsius.

“O IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Leiria e para a costa sul da Madeira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima”, disse.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

De acordo com Bruno Café, para hoje está previsto céu pouco nublado ou limpo com períodos de maior nebulosidade na região sul, aumentando de nebulosidade nas regiões do norte e centro a partir da manhã.

“Está também prevista uma pequena subida da temperatura mínima no norte e centro e da máxima na região norte. Esta noite vamos ter ainda valores da mínima em alguns locais com temperatura igual ou superior a 20 graus. Serão noites tropicais”, indicou.

No sábado, segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão continuar na ordem dos 30 graus e até acima em alguns locais.