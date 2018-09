Dedicou 42 anos à pesca do bacalhau, mas era a "ânsia de dar nova vida a materiais que já ninguém queria" que lhe "ocupava a mente" durante "a vida escrava no mar".

Há dois anos chegou a reforma e a possibilidade de "passar os dias a dar largas às ideias que lhe assaltam a cabeça".

"Há alturas em que nem consigo dormir. Surge-me uma ideia para fazer uma peça e levanto-me da cama para ir procurar um tronco de árvore ou uma velharia que alguém deitou fora e fazer nascer o que me está a martelar na cabeça", contou o autodidata de 66 anos.

Da faina diz não ter saudades, por ser uma atividade "muito dura" que não escolheu, antes "herdou do pai e do avô". Já as horas que passa "às voltas com as esculturas, não se sente a passar".

"Estou aqui entretido com as minhas obras e as minhas ferramentas. Um formão, as lixas, a motosserra e a navalha. Só isso basta para fazer as minhas peças", afirmou, enquanto dava forma aos flamingos e às garças que esculpia em pedaços de madeira. Pedaços de baldes velhos de tinta servem de asas e galhos finos fazem de pernas e pescoço das aves.

Parte do material recolhe durante as caminhadas que faz pela praia do Cabedelo mas há outras "velharias" que os amigos lhe vão arranjando, "sabedores da veia de artista".

De acordo com a forma de cada material, assim nascem serpentes, crocodilos, imagens religiosas, helicópteros, aviões, entre muitas outras peças, a que já perdeu a conta.

O ateliê de zinco, que ergueu nas traseiras da casa prefabricada, onde vive há 42 anos, na Senhora das Areias, junto ao porto de mar de Viana do Castelo, na margem esquerda do rio Lima, foi ficando "pequeno" para guardar a criatividade de Joaquim.

No bairro onde vive, criado há mais de quatro décadas para os pescadores de Darque, todos lhe conhecem a faceta de artista. Já quem passa pela avenida, em frente à casa, é alertado pelas duas enormes antenas parabólicas, enfeitadas com motivos ligados ao mar, colocadas no portão da entrada da habitação.

"Iam deitá-las fora. Eu pintei-as e enfeitei-as com um barco, os peixes, as gaivotas. Tudo ligado à pesca", especificou.