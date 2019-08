Desde 2012 que as touradas têm decorrido em Viana do Castelo porque o Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceita as providências cautelares apresentadas pelos movimentos de aficionados, para suspender os indeferimentos municipais.

Em 2015, a organização cancelou o espetáculo tauromáquico que tinha anunciado para as festas da cidade, alegando que "a previsão meteorológica apontada para a ocorrência de chuva". No ano seguinte, a tourada voltou a não se realizar, na altura, "por não ter sido possível enquadrar" o espetáculo no programa da romaria d' Agonia.

Em 2017, a tourada que chegou a ser anunciada para dia 20 de agosto foi cancelada após o indeferimento, pelo tribunal, de uma providência cautelar para a instalação de uma arena amovível na freguesia de Meadela.