Frolov e outras duas pessoas foram acusadas de "fraude em larga escala", segundo o Comité de Investigação russo, encarregado dos principais processos criminais.

"Aproveitando-se do seu cargo oficial, Frolov participou numa conspiração criminosa com outros dois conspiradores. Durante a execução do contrato, roubaram recursos do orçamento na compra de equipamentos", acrescentou o comité. O vice-diretor permanecerá detido enquanto aguarda julgamento.

O setor espacial russo, outrora motivo de orgulho para o país, sofre há anos com problemas de financiamento, ampliados por casos de corrupção e situações embaraçosas, como a perda da sonda lunar Luna-25.

As dificuldades não diminuíram as ambições de Moscovo, que procura construir a sua própria estação espacial para substituir a sua secção envelhecida na Estação Espacial Internacional (ISS), e relançar o seu programa lunar.