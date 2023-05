A deslocação do alto representante chinês a Lisboa, que irá prolongar-se até quarta-feira, foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, mas sem adiantar pormenores da agenda de Han Zheng.

Recentemente designado pelo Presidente chinês, Xi Jinping, como seu vice, Han já pertencia ao Governo e era responsável do partido no poder pelos assuntos de Macau e Hong Kong em 2019, quando manifestações contra limitações de direitos civis foram fortemente reprimidas pelas autoridades na antiga colónia britânica, arrefecendo as relações entre Londres e Pequim.

A vice-presidência é um cargo sobretudo cerimonial, limitada a representar o país em cerimónias e eventos no exterior e a receber convidados estrangeiros na China. O anterior vice-presidente, Wang Qishan, era um aliado próximo do atual líder da China, Xi Jinping.