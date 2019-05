Neste grupo, acrescentou, "47,2% tem 55 e mais anos de idade e 41% possui habilitações iguais ou inferiores ao primeiro ciclo do ensino básico e 60,1% iguais ou inferiores ao terceiro ciclo do ensino básico".

"Trata-se, pois, de um público com marcada desvantagem relativa do ponto de vista da empregabilidade e, portanto, com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho. Assim, à agenda política de combate à precariedade, à redução da segmentação laboral e do desemprego jovem, acresce a promoção da empregabilidade dos desempregados de longa duração", sustentou.

Na sua intervenção, o ministro do Trabalho considerou mesmo "essencial a promoção de políticas de integração social, com incentivos mais fortes de apoio ao desemprego de muito longa duração e a qualificação deste grupo social com instrumentos específicos adequados às suas características".

"A construção de um mercado de trabalho que melhore as condições de vida das e dos portugueses não pode prescindir da continuação de uma forte criação de emprego de uma redução dos níveis de precariedade, da recuperação da contratação coletiva, mas, igualmente, de políticas ativas fortemente orientadas para os mais fragilizados", completou.