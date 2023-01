A criança, identificada como Thai Ly Hao Nam, procurava aparentemente por sucata quando caiu num buraco de cimento, aberto no âmbito da construção de uma nova ponte na província de Dong Thap, no sul do país, avança a AFP.

"Estamos a fazer todos os possíveis, mas ainda não conseguimos dizer em que condições se encontra o menino", acrescentou fonte das autoridades de socorro à agência noticiosa.

As autoridades "não têm certezas sobre o estado atual do menino. Ele parou de interagir com o exterior, embora o oxigénio continue a ser bombeado para o buraco", adiantou o jornal Tuoi Tre.

Ainda de acordo com a imprensa local, as equipas de resgate estão a tentar amolecer e perfurar o solo em torno do buraco para conseguir salvar a criança.

O caso levou a que o primeiro-ministro do país, Pham Minh Chinh, apelasse às equipas federais de resgate unissem esforços com as autoridades locais, afim de resgatar o menino.