A vigília foi marcada pela Comissão para a Defesa da Linha do Oeste (CPDLO) para vincar junto do Governo “a exigência do urgente início das obras de modernização e eletrificação do troço entre Meleças e Torres Vedras”, disse à agência Lusa o porta-voz do movimento, José Rui Raposo.

A Comissão exige ainda o lançamento do concurso para a adjudicação do troço entre Torres Vedras e Caldas da Rainha, sobre o qual o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, anunciou “exatamente há um ano, com pompa e circunstância, que o concurso seria lançado em outubro passado”, disse Rui Raposo, lembrando que, apesar de se estar “em julho, até agora o concurso não foi aberto".

A empreitada para a modernização entre Mira Sintra-Meleças e Torres Vedras foi adjudicada em março deste ano, por 61,5 milhões de euros, englobando a eletrificação e modernização de 43 quilómetros da via, numa obra com um prazo de execução de 24 meses e que se previa estar concluída no terceiro trimestre de 2022. Porém as obras ainda não se iniciaram.

Atrasos “preocupantes” para a comissão, que considera a modernização e eletrificação da Linha do Oeste “fundamental para garantir o seu futuro”.