Dos 13 dinossauros que vão integrar a rota, cerca de metade já foram instalados desde dezembro em diversas ruas e praças desta vila do distrito de Lisboa, para aí ficarem expostos de forma permanente.

Na Rota dos Dinossauros, a criar até ao final do ano, destacam-se os carnívoros ‘T-Rex Tyranosaurus’, com 13 metros de comprimentos e 4,20 metros de altura, e ‘Lourinhanosaurus’, com 9,70 metros de comprimento e três metros de altura, e ainda os gigantes herbívoros ‘Apatosaurus’, com 12 metros de comprimento, e o ‘Diplodocus’, com 23,20 metros de extensão, informou o município.

A estes juntam-se o ‘Iguanodon’, o ‘Pterodactylus’, o ‘Triceratops’, o ‘Stegosaurus’, o ‘Centrosaurus’, o ‘Dilophosaurus’, o ‘Ankylosaurus’, o ‘Pleisiosaurus’ e o ‘Allosaurus’.

Com a rota, a autarquia pretende dar a conhecer o património local, dinamizar a economia local e promover a caminhada, em detrimento da utilização do automóvel.

O projeto vai ao encontro da qualificação e valorização da Lourinhã enquanto destino turístico.