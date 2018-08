O prazo para a entrega de candidaturas para a revitalização do icónico edifício vila-condenses terminou esta semana, tendo recebido o interesse das empresas “Empreendimentos Turísticos Montebelo”, que faz parte do universo do grupo Visabeira, com sede em Viseu, e da “Slicedays”, empresa de hotelaria com sede nos Açores.

As propostas de ambas empresas para o edifício, que foi integrado no programa Revive e que visa a recuperação e a valorização de monumentos e edifícios nacionais sem utilização, vão ser agora avaliadas pelas entidades competentes.

A concessão a atribuir para o Mosteiro de Santa Clara será por um prazo de 50 anos e obrigará a empresa vencedora a várias intervenções no edifício para a sua readaptação, mas sem poder mexer na sua traça original.

Elisa Ferraz, presidente de Câmara Municipal de Vila do Conde, mostrou-se "satisfeita com mais um passo dado" na recuperação do mais emblemático património da cidade.