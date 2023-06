Segundo explicou o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), Fernando Paulo Ferreira (PS), a freguesia de Vialonga, que faz fronteira com o concelho de Loures, “tem uma carência de transportes”.

“Faria sentido que o Governo estudasse a extensão [linha Violeta] até Vialonga. Estamos a falar de uma localidade que já tem mais de 20 mil habitantes e que tem uma forte procura em termos de transportes públicos. Tem uma oferta que neste momento ainda é deficitária”, apontou o autarca.

Esta proposta vai ser apresentada ao secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado, numa reunião agendada para o final deste mês entre a autarquia e a tutela.

“Já que o Governo está a estudar o prolongamento da linha Violeta e já que estamos num momento em que a transição para o transporte público também está a ser uma aposta forte do Estado, era bom voltar a colocar este assunto em cima da mesa”, argumentou.

A futura Linha Violeta vai ligar num sistema de metro ligeiro os concelhos de Loures e de Odivelas, numa extensão de 12 quilómetros.

Este projeto foi um dos dois investimentos considerados críticos pela Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), segundo um relatório divulgado em fevereiro deste ano.

Dois dias depois da divulgação deste relatório, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, reconheceu um atraso neste projeto de cerca de um semestre e perspetivou o lançamento do concurso para a contratação de empreitada e material circulante no primeiro semestre deste ano.

O governante referiu também que o orçamento inicial para esta linha rondava os 250 milhões de euros, tendo, posteriormente, sido atualizado para 390 milhões de euros, em função das subidas nos preços dos materiais.